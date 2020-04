Coronavirus: Conte, 'se contagio sfugge dopo ripartenza interverremo'

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – "Siamo predisposti per misure territorialmente circoscritte. La ratio del nostro piano è quello che sia nazionale, altrimenti diventa impossibile se ognuno va per la sua strada. Poi se dovessimo verificare -dopo il primo, il secondo blocco di partenza- che c'è una curva di contagio che sfugge al controllo, allora interverremo a chiudere il singolo rubinetto. Il nostro piano ci consentirà quindi di tener conto anche delle realtà territoriali". Lo dice il premier Giuseppe Conte, nel corso di un punto stampa in Prefettura a Milano.