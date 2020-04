Coronavirus: Gelmini, 'pronti a votare in Parlamento norme per sì a Messe'

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Forza Italia è pronta a votare in Parlamento per modificare il Dpcm e per consentire così la possibilità di celebrare le messe. La ‘fase 2’ deve essere un passaggio di speranza per il Paese e non è accettabile limitare la libertà di culto. Il governo ci ripensi”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera.