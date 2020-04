Coronavirus: Gentiloni, 'Recovery Fund serve il più presto possibile'

Bruxelles, 27 apr. (AdnKronos) – E' "certamente necessario" avere il Recovery Fund "in piedi il più presto possibile". Lo afferma il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, in audizione alla commissione Econ dell'Europarlamento, a Bruxelles. "Perché – spiega – la crisi c'è e il rischio di conseguenze differenziate non sarà qui nel 2021 o nel 20221, ma nei prossimi mesi".

"Se vogliamo tutelare la parità di condizioni e il mercato unico – continua Gentiloni – dobbiamo iniziare questa missione ora, nei prossimi mesi, non l'anno prossimo. Gli Stati membri hanno deciso che il modo migliore è avere questo fondo come parte dell'Mff. Per me è positivo, ma significa che nell'Mff noi dobbiamo fornire l'avancarica necessaria perché possa funzionare nei prossimi mesi, non nei prossimi anni", conclude.