Coronavirus: Gros-Pietro, 'serve visione lungo termine, puntare su sostenibilità' (2)

(Adnkronos) – "Il nostro impegno -ha continuato il presidente di Intesa Sanpaolo- non vuole solo facilitare la ripartenza, per tornare allo status quo precedente, ma intende cogliere questa opportunità unica per rafforzare il nostro modo di essere banca, accompagnando la crescita economica sul terreno della sostenibilità e dell’inclusione, a partire dalle modalità di organizzazione del lavoro delle nostre persone. L’esperienza del distanziamento sociale può accelerare lo sviluppo di modalità di lavoro che premino maggiormente la professionalità, lasciando anche maggiore spazio allo sviluppo personale e familiare".

La pandemia da coronavirus, ha spiegato, "ha posto in evidenza la necessità di azioni incisive, non solo in campo sanitario. L’interruzione delle catene di fornitura tra paesi e continenti ha sottolineato fragilità, che andranno affrontate e risolte.

Inoltre, il divario temporale tra le curve pandemiche delle diverse aree comporta un disallineamento delle ripartenze e una modificazione almeno temporanea dei flussi di commercio internazionale. La distribuzione spaziale delle attività economiche ne sarà modificata". Le imprese italiane "potranno far leva sulla loro più veloce capacità di adattamento. Intesa Sanpaolo le assisterà, con la forza delle sue proiezioni internazionali e intercontinentali".