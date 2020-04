Coronavirus: Minenna, 'pronta road map per ripartenza in settore giochi' (2)

(Adnkronos) – "Ogni settore economico e finanziario gestito e regolamentato dal pubblico – spiega Minenna – può essere oggetto di una concorrenza illecita da parte della criminalità organizzata. E’ evidente che dove gli interessi economici sono maggiori, gli appetiti illeciti saranno più aggressivi. Il punto è proprio fare in modo che la gestione pubblica di questo settore avvenga con la maggiore trasparenza possibile e porre in essere misure forti di contrasto alle iniziative criminali e alle attività illecite".

"Io penso che il gioco non abbia bisogno di pubblicità. E’ parte integrante della nostra cultura – sottolinea ancora Minenna-, si pensi solo alla 'smorfia' dei numeri del lotto, ed un fenomeno comune ad ogni società in qualsiasi parte del mondo. Quello di cui c’è bisogno sono campagne di comunicazione mirate a responsabilizzare chi gioca in modo tale che chi gioca lo faccia consapevolmente".

Come Agenzia, aggiunge, "noi garantiamo che i concessionari del gioco impegnino annualmente parte dei proventi al fine di porre in essere campagne informative mirate a permettere un gioco responsabile e consapevole da parte dell’utenza".