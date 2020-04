Coronavirus: ministri a Lamorgese, 'export e cantieri non perdano quote, ok riapertura'

Milano, 27 apr. (Adnkronos) – Scambio epistolare tra ministeri sulla "rilevanza strategica" delle aziende che possono proseguire l'attività nonostante il lockdown e le misure di contenimento del contagio da covid. La linea del Governo, come si evince da una lettera inviata da tre ministri al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e che l'Adnkronos ha potuto visionare, è di permettere di riaprire alle aziende orientate all'export, per non far perdere "quote di mercato" all'Italia, e alle attività del settore delle costruzioni. In particolare i cantieri legati al "dissesto idrogeologico", a quelli legati all'edilizia residenziale pubblica, all'edilizia scolastica e all'edilizia penitenziaria.

Il ministro dell'Interno aveva sollevato il tema dell'art 2 comma 7 del Dpcm del 10 aprile ("sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonchè le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa comunicazione al prefetto", ecc) chiedendo maggiori dettagli per individuare le imprese a cui i prefetti dovrebbero consentire di lavorare.