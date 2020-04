Coronavirus: spaccia in strada a Palermo, arresto convalidato in videoconferenza

Palermo, 27 apr. (Adnkronos) – Un 28enne palermitano già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio antidroga nel quartiere Sperone, i militari lo hanno notato in passaggio De Felice Giuffrida mentre cedeva a un cliente alcune dosi prelevate poco prima da un cartone sistemato sotto un'auto parcheggiata. Durante la perquisizione sono stati ritrovati 48 grammi di marijuana e 163 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti dagli investigatori provento dello spaccio. Il denaro e la droga sono stati sequestrati, mentre due giovani clienti sono stati segnalati alla prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. L'arresto è stato convalidato in videoconferenza ed è stato disposto l'obbligo di dimora.