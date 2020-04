Petrolio, crollo senza fine per Wti

Roma, 27 apr. – (Adnkronos) – Nuova seduta con crolli verticali per i prezzi petroliferi, in particolare per il Wti che fa segnare – sui persistenti timori di un eccesso di offerta – un calo di oltre il 22 per cento a 13,15 dollari mentre il Brent 'contiene i danni' a -5,41 % e 20,28 dollari al barile. Giù anche le quotazioni del gas naturale che perdono il 6,60 a 1,63 dollari.