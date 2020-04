Poliziotto ucciso: Grasso, 'pensiero costante a chi garantisce ordine e legalità'

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – "Ci ha lasciato un uomo dello Stato mentre compiva il suo dovere. Il giovane agente scelto Pasquale Apicella è morto a Napoli per sventare una rapina in banca. Alla sua famiglia, in particolare ai due figli piccoli, il mio abbraccio. Un augurio di pronta guarigione al collega ferito, l’assistente capo Salvatore Colucci. Il mio pensiero costante alle donne e agli uomini che garantiscono ordine e legalità ogni giorno". Lo scrive su Facebook il senatore di Leu Pietro Grasso.