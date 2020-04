Attrezzature da ristorazione convenienti? Sì, su AllForFood, lo specialista della ristorazione

Su AllForFood.com è possibile acquistare attrezzature da ristorazione di qualità e a prezzi convenienti.

Al fianco dei professionisti da oltre un decennio, è il punto di riferimento per la vendita online di attrezzature da ristorazione e macchine alimentari. Stiamo parlando di AllForFood (www.allforfood.com), l’e-commerce che mette la qualità al primo posto.

Oltre 40.000 prodotti di alta qualità a prezzi convenienti

L’offerta di AllForFood è vastissima e pensata per rispondere alle esigenze di ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie, pizzerie e macellerie. Il catalogo conta oltre 40.000 prodotti ed è composto per il 98% da articoli Made in Italy, cui si aggiungono attrezzature di importazione individuate attraverso un meticoloso vaglio, per garantire la stessa efficienza.

Presenti tavoli refrigerati, cucine professionali, banchi pizza, armadi frigo, abbattitori di temperatura, forni e altro ancora. Molti dei prodotti sono in pronta consegna e la spedizione è sempre affidata alle migliori società di logistica e coperta da assicurazione. Qualsiasi inconveniente dovuto al trasporto viene quindi risolto senza costi per il cliente.

Nel catalogo sono presenti marchi leader di settore, come Fimar, Forcar, Omniwash, Tecfrigo, Cambro, Everlasting, Fama industrie, Lainox, Bras, IFI.

E i prezzi? Sempre convenienti. Potendo contare su un’ampia rete di fornitori e produttori, AllForFood offre prodotti di qualità superiore a condizioni competitive. I vantaggi si moltiplicano nella sezione “Promozioni”, che raccoglie decine di articoli proposti, per un periodo limitato, a prezzi eccezionali. Per ottenere preventivi gratuiti, anche fai da te, basta eseguire poche e semplici operazioni. Tutti i dettagli sono su www.allforfood.com.

Attrezzature professionali senza i costi di acquisto, grazie al noleggio operativo Grenke

Il noleggio operativo è un’opzione allettante per chi vuole la qualità dei brand top di gamma, evitando l’esborso per l’acquisto delle attrezzature. Un’opportunità accessibile ai clienti di AllForFood grazie alla partnership con Grenke, società specializzata in servizi di locazione operativa e factoring.

Oltre a non farsi carico del costo di acquisto dei prodotti, il cliente beneficia di canoni costanti e completamente deducibili. I beni oggetto di locazione operativa non sono contabilizzati nel bilancio e l’operazione non è soggetta a segnalazione in centrale rischi.

Assistenza professionale, anche post-vendita

Quanto al customer care, AllForFood non teme confronti. Operativo dal 2007, l’e-commerce ha fatto della tutela del cliente uno dei punti cardine dell’offerta. Per questo viene assicurato un supporto qualificato (tecnico e commerciale) prima, durante e dopo l’acquisto. Disponibile dal lunedì al venerdì (8:30-12:30 / 14:30-18:30), l’assistenza clienti è accessibile via telefono

(+39 0721.1626665; +39 0721.831292), numero verde (800660730) ed e-mail (info@allforfood.com).

E sempre nell’ottica di tutelare la clientela, sono adottati solo metodi di pagamento sicuri e flessibili: carta di credito, PayPal, bonifico bancario anticipato, anticipo del 30% e saldo in contrassegno. Le centinaia di recensioni positive certificate da eKomi confermano il valore dell’offerta.

Fai crescere la tua attività con le attrezzature professionali di AllForFood, l’e-commerce al fianco dei ristoratori.