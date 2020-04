Carceri: Mirabelli, (Pd), 'bene Tartaglia al Dap'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – "Condivido la richiesta avanzata al Csm dal ministro Bonafede per potere impegnare Roberto Tartaglia come vice capo del Dap. Il suo curriculum testimonia la sua lunga esperienza nella battaglia, sempre in prima fila, contro la criminalità organizzata. Il suo bagaglio di conoscenze sarà utilissimo nel nuovo ruolo che andrà a ricoprire”. Lo dice Franco Mirabelli, vice presidente dei senatori del Pd e capogruppo dem in commissione Antimafia.