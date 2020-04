Coronavirus: Berlusconi, 'governo e maggioranza non facciano da soli'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – "Voglio davvero sperare che il governo e la maggioranza smettano di voler fare tutto da soli –con cattivi risultati- e comincino davvero a collaborare costruttivamente, nel solo interesse della collettività. Gli italiani ne hanno il diritto, se lo meritano". Lo scrive Silvio Berlusconi, in una lettera al vicepresidente, Antonio Tajani, e al coordinamento di presidenza, in occasione della presentazione del piano di Forza Italia per la cosiddetta Fase 2.