Coronavirus: Braga (Pd), 'riapertura su base regionale è giusta direzione'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – "Lavorando con serietà, dedizione e senso di responsabilità possiamo dire che si avvicina il momento delle aperture differenziate per regione, sulla base delle diverse modalità con le quali i territori sono stati colpiti. La dichiarazione del ministro Boccia, così come anche le parole del vicesegretario Orlando, vanno esattamente in questa direzione, e mi sembra senz’altro la strada giusta". Lo dichiara Chiara Braga, capogruppo Pd in commissione Ambiente alla Camera.

"Lo vediamo ogni giorno, non servono le inutili polemiche, non servono le mosse furbe, o presunte tali, per cercare qualche voto, non serve la propaganda. Serve lavorare avendo a cuore l’Italia e i suoi cittadini, avendo a cuore la sicurezza, la salute e la ripresa. E la riapertura valutando la situazione di ciascuna regione può rappresentare un ulteriore tassello verso il superamento di questa pandemia.

Passo dopo passo ce la faremo”, conclude.