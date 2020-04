Coronavirus: Conte, 'da 4 maggio più occasioni contagio, non possiamo allentare'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – "Dal 4 maggio 4.5 mln lavoratori torneranno a lavorare, molti prenderanno mezzi pubblici, è già un rischio. Anche il mezzo privato può essere un focolaio. Ma il motivo per cui le scuole resteranno chiuse e non si ha un grande l'allentamento delle relazioni sociali è che non possiamo fare di più, affrontiamo un rischio calcolato". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a Lodi.

Il documento redatto dagli esperti "confermano queste decisioni. Dobbiamo agire con ragionevolezza e prudenza, ma non possiamo permetterci una situazione fuori controllo, sarebbe una beffa dopo tutti i sacrifici fatti". Gradualmente ci saranno "passi significativi se la curva resta sotto controllo. Io sono il primo a volerlo, ma per ora dobbiamo procedere così", ha concluso.