Coronavirus: Conte, 'monitoriamo risposta banche su erogazione liquidità'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – Sul dl liquidità "stiamo monitorando la risposta del mondo bancario. Molte banche si sono predisposti e si stanno adoperando per" erogare liquidità, "ma chiedo uno sforzo al mondo bancario, affinché possa erogare subito" i soldi alle imprese. "Cercate di venire incontro a queste richieste, liberando queste risorse. C'è una risposta" in atto "ma deve essere anche incisiva. Il mio è un appello, chiedo anche a voi un atto d'amore per l'Italia, predisponendo i finanziamenti per andare avanti". Così il premier Giuseppe Conte, durante un punto stampa a Lodi.