Coronavirus: Conte, Renzi, 'libertà d'opinione, a me tocca decidere'**

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – "Onestamente non ho visto la rassegna stampa. Sono rientrato alle 4.30 a Roma, questa mattina presto sono ripartito e non ho avuto tempo. Libertà d'opinione, ma a me tocca decidere". Così il premier Giuseppe Conte, nel punto stampa a Lodi, rispondendo alle domande di un cronista sulle critiche mosse da Matteo Renzi sull'ultimo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio.