Coronavirus: Conte, 'rischio contagio ritorno molto concreto, prudenza'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – "Gli studi di Pavia e Milano ci confermano i rischi di un contagio ritorno, il rischio di focolai che possano esplodere è molto concreto, ragione che ci spinge a allentare con prudenza. Io ho parlato di chiudere i rubinetti" in caso di nuovi focolai, in questa prospettiva "ci si è adoperati ad allentare qualche misura sociale, ma essendo sempre pronti" ad intervenire. Così il premier Giuseppe Conte, in un punto stampa a Lodi.

"In questo è importante il contributo dei presidenti delle Regioni – prosegue -per un database sempre aggiornato", con "stress test della terapie intensive. Incrociando dati, nella prospettiva piuttosto concreta che la curva possa risalire, noi possiamo localmente chiudere i rubinetti, senza buttare al mare gli sforzi fatti.

Lo dobbiamo a noi stessi".