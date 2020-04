Coronavirus: Fornaro, 'banda larga dappertutto, no cittadini serie A e serie B'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – "Il lavoro agile e la didattica a distanza, in risposta all’emergenza Coronavirus hanno messo a nudo una verità spesso non considerata come merita: in Italia ci sono cittadini di serie A e di serie B". Lo ha detto il capogruppo di LeU alla Camera, Federico Fornaro, a margine dell'audizione della ministra Fabiana Dadone in commissione affari costituzionali a Montecitorio.

"I cittadini di serie A sono quelli vivono nelle grandi città e nelle aree raggiunte dalla banda larga e super larga. Quelli di serie B, invece, vivono in territori collinari e montani dove la banda larga è un sogno e spesso si ricevono con il digitale terrestre solo i quattro principali canali della Rai".

"Per la fase 2 e per un futuro giustamente sempre più smart e 'agile' anche nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ci vuole un’accelerazione e un impegno straordinario degli operatori della telecomunicazione, perché questo 'divario tecnologico' sta diventando ogni giorno che passa un inaccettabile 'divario di cittadinanza'".