Coronavirus: Gdf sequestra 9mila mascherine, segnalata Ad società Irene Pivetti**

Palermo, 28 apr. (Adnkronos) – La Guardia di finanza di Siracusa ha sequestrato oltre novemila mascherine provenienti dalla Cina, perché illecite, in quanto con il marchio falso, e segnalato per frode in commercio l'ex presidente della Camera Irene Pivetti e il titolare della "Stt Group", una societa' di Lentini, nel Siracusano, che si occupava della distribuzione nelle varie farmacie e parafarmacie del Paese.

Le Fiamme gialle hanno segnalato Irene Pivetti in quanto amministratore delegato della "Only logistics Italia srl", che ha importato le mascherine dalla Cina. Nei giorni scorsi la stessa società era già stata oggetto di un altro sequestro all'aeroporto di Malpensa.

Secondo la Gdf, i dispositivi di protezione individuale erano accompagnati da una certificazione inattendibile di conformità alla normativa europea.

"E' emerso che il codice relativo al certificato è risultato estraneo all'ente certificatore e, quindi, falso", dice la Gdf.