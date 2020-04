Coronavirus: Gelmini, 'su App Immuni serve legge'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – "Per l’App ‘Immuni’ serve una legge in Parlamento, affinché venga disciplinato l’uso di questo strumento, altrimenti rischiamo violazioni della privacy. Serve inoltre una rivisitazione del nostro sistema sanitario – rafforzamento dei presidi, telemedicina, potenziamento della sanità territoriale – altrimenti la sua efficacia, a nostro avviso, è davvero dubbia”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo ad una conferenza stampa in videoconferenza organizzata dal movimento azzurro.