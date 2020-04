Coronavirus: Marcucci, 'Conte ha sbagliato, Dpcm scade 17/5, poi cambiare'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – "Credo che Conte abbia sbagliato sul crono programma della fase due. La riapertura di bar e ristoranti il 1 giugno temo sia troppo lontana, il Dpcm scade il 17 maggio, lasciamoci lo spazio per decidere di volta in volta se ci sono margini per aprire prima, o per testare le aperture nelle regioni dove la curva epidemiologica è più rassicurante”. Lo ha detto il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci durante la registrazione di Porta a Porta.