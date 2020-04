Coronavirus: Nobili, 'idee Iv fanno breccia in Pd, realizziamole'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Una settimana fa abbiamo lanciato campagna #Italiasemplice e oggi il Pd ci segue proponendo zero burocrazia. ‪Da settimane chiediamo un piano per l’infanzia e da ieri lo rilanciano anche loro. ‪Bene, siamo felici che le idee di Italia Viva facciano breccia. Ora realizziamole! Ps. Ci sarebbe anche il #pianoshock per le infrastrutture, può interessare?”. Lo sottolinea il deputato di Italia Viva, Luciano Nobili.