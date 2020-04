Coronavirus: Sala, 'a Milano ripartire con prudenza, città è costosa'

Milano, 28 apr. (Adnkronos) – A Milano è necessario ripartire per diversi motivi, anche perché è una città costosa e molte famiglie non ce la fanno più. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ieri al premier Giuseppe Conte, venuto in visita in Lombardia.

"Gli ho detto in sostanza – spiega – qual è lo spirito che anima Milano. Non è tanto aver voglia di ripartire, ma i termini più appropriati sono due: necessità e prudenza".

E' necessario ripartire perché "Milano è una città che offre molto, lavoro e opportunità di crescita e di guadagno, ma è una città costosa, dagli affitti alla spesa. Oggi a costi sostanzialmente inalterati – sottolinea il sindaco – molte famiglie cominciano ad avere difficoltà perché qualcuno è in cassa integrazione, qualcuno ha perso il lavoro, qualcuno vive della propria attività commerciale.

A ciò si aggiungono le preoccupazioni per il futuro: pur riaprendo quanto rischio c'è di perdere lavoro? Per tutti questi motivi è necessario ripartire, bisognerà farlo con prudenza".