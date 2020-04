Una nuova piattaforma per eventi online, l'idea made in Italy

(Adnkronos) – Nella emergenza coronavirus, in cui gli incontri fisici tra persone sono limitatissimi, lo scopo della tecnologia deve essere quello di avvicinare il più possibile. Per centrare questo obiettivo, Ninetynine, agenzia di creatività e action marketing dall’approccio interdisciplinare multicanale, ha creato 'Lemonn – Digital Events Experience', la prima piattaforma proprietaria made in Italy ideata per dare continuità all’organizzazione degli eventi (un comparto per il quale si stimano perdite di fatturato tra il 40% e il 60% a causa del Coronavirus – fonte AstraRicerche).

“Partecipazione, incontro, condivisione, scoperta, emozione, spiegazione, approfondimento, confronto, networking, questo è quello che ci si aspetta da un evento e, secondo noi, questo è quello che un evento in versione digitale deve poter offrire. Le relazioni umane distinguono un evento da ogni altro sistema di fruizione di contenuti, per questo ci siamo interrogati su come poter superare il classico live streaming o webinar che talvolta rischia di trasformare gli ospiti in meri spettatori passivi – racconta Simone Mazzarelli, fondatore e Ceo di Ninetynine – In questa fase di accelerazione digitale i brand non devono adattarsi, devono dimostrare di stare un passo avanti.

Le aziende possono, infatti, farsi pioniere di un nuovo modo di organizzare eventi. Per tale ragione abbiamo lavorato con un team di esperti in tecnologie digitali e sicurezza informatica, che lavora anche per alcune delle massime autorità governative, e abbiamo messo a sistema il loro know how con tutta la nostra esperienza nell’ideazione di eventi sempre innovativi, per creare un nuovo spazio in cui l’ospite possa vivere a 360 gradi l’esperienza dell’evento in tutti gli aspetti che più lo caratterizzano”.

Lemonn propone un mix delle più avanzate tecnologie di WebRTC, virtual reality e collaboration. Il nuovo strumento rende possibile la creazione di ambienti live dove gli ospiti si possono incontrare e parlare, assistendo e interagendo con eventi spettacolari (convegni, conferenze stampa, congressi, presentazioni di prodotto, workshop e molto altro).

Si atterra sulla piattaforma dal proprio device (mobile, tablet o desktop) e una vera hostess, collegata da remoto, compare sullo schermo, pronta per dare il benvenuto e per completare l’accredito fornendo tutte le informazioni necessarie per vivere al meglio l’evento. Quindi, tutti i passi per partecipare all'evento. Terminato l’accredito si accede al Foyer, uno “spazio” di decompressione in cui l’utente vede davanti a sé tutto ciò che può fare per proseguire nell’esperienza: gli speaker potranno accedere alla sala relatori dove sarà possibile incontrare i colleghi prima dell’inizio per scambiare opinioni o prepararsi. Chi assiste all’evento potrà, invece, visitare le numerose room per incontrare altri ospiti o accomodarsi in plenaria dove una voce fuori campo introdurrà il susseguirsi dei momenti.

Gli speaker potranno “salire” sul palco semplicemente dal loro device oppure grazie alla gestione dei relatori in green back (spedito a casa o montato ad hoc in una location sicura), essi saranno immersi totalmente nella scenografia in 3D.

Le telecamere 3D virtuali renderanno ancora più scenografici gli interventi dei relatori in diretta creando atmosfere uniche, grazie alla spettacolarizzazione dei contenuti, gestiti in parte autonomamente dai relatori da remoto, e con infinite opportunità di interazione fra il palco e il pubblico grazie agli engagement tool impiegati per massimizzare l’esperienza e il coinvolgimento. Alle interazioni sociali sono inoltre affiancate quelle digitali (instant pool) per condividere real time con la platea le proprie preferenze e tenere il livello di ingaggio costantemente stimolato.

Anche il networking ha il suo spazio. Lemonn permette a tutti i partecipanti di muoversi liberamente nei vari ambienti dell’evento dove si può scegliere di organizzare meeting one-to-one o con più ospiti. Chi desidera incontrare i relatori, prima o dopo l’evento, potrà accedere, invece, alla meeting room dove è possibile rivolgere delle domande in forma privata o semplicemente presentarsi e scambiarsi i contatti.

Se previsti dal programma, sarà possibile partecipare anche a workshop di approfondimento o prendere parte ad attività di team building o di engagement ideate ad hoc.

Con soluzioni tecnologiche che garantiscono la massima affidabilità di banda e una distribuzione dei contenuti nel rispetto del GDPR, Lemonn -che è integrabile con gli eventi fisici- permette di raggiungere un numero potenzialmente infinito di contatti in ogni luogo e di superare i confini fisici delle location tradizionali in piena sicurezza grazie a una rete di firewall a difesa degli attacchi DDoS, utilizzo di protocolli sicuri SSL per le comunicazioni client-server e avanzati sistemi di crittografia e autenticazione attraverso token.