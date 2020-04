Camera: oggi alle 14 Question time con De Micheli e Bonafede

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – Si svolge oggi, alle 14, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, risponde a interrogazioni sulle iniziative in relazione al versamento del contributo annuale a favore dell’Autorità di regolazione dei trasporti da parte degli operatori del settore; sulle iniziative volte a garantire un’adeguata mobilità in vista della ripresa dell’attività lavorativa nella cosiddetta 'fase 2'; sulle iniziative per un piano di potenziamento del trasporto locale, ferroviario e marittimo, anche tramite trasferimento di adeguate risorse agli Enti locali, in vista della ripartenza economico-produttiva; sulle misure per assicurare un efficiente utilizzo dei mezzi pubblici, in condizioni di sicurezza, e per favorire altre forme di mobilità nell’ambito della cosiddetta 'fase 2'; sulle iniziative volte a incentivare forme di mobilità sostenibile in alternativa all'uso di autoveicoli privati in vista della cosiddetta 'fase 2'; sulle iniziative volte all’accertamento delle cause e delle responsabilità amministrative relative al crollo del viadotto di Albiano Magra, in provincia di Massa-Carrara, sul riconoscimento dello stato di emergenza in Liguria e sulla nomina del presidente della Regione quale commissario per l'emergenza viabilità; sulle iniziative per rilanciare la politica infrastrutturale, con particolare riferimento all’individuazione di opere prioritarie e alla nomina di appositi commissari straordinari che ne accelerino la realizzazione.

Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, risponde a una interrogazione sulle recenti scarcerazioni di detenuti sottoposti al regime del 'carcere duro', in relazione alle misure adottate dall’amministrazione penitenziaria con riferimento all’emergenza Covid-19.