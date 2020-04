Coronavirus: Braga (Pd), 'su Cig ritardi incomprensibili Lombardia'

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – "Avevamo lanciato l'allarme sui ritardi incomprensibili della regione Lombardia nella richiesta della Cig in deroga per le piccole imprese e gli ultimi dati dell'Inps confermano i nostri timori. Migliaia di lavoratori rischiano di rimanere senza alcun tipo di aiuto a causa dei ritardi della regione Lombardia, a trazione Lega di Salvini, che è in fondo alla classifica delle domande di Cig decretate. Un danno insopportabile che tradisce tutta la propaganda delle scorse settimane della giunta Fontana che parlava di anticipo della Cig mentre poi i suoi uffici non facevano arrivare all'Inps alcuna richiesta". Lo sottolinea la deputata e membro della segreteria Pd, Chiara Braga.