Coronavirus: capigruppo Camera, 'con tribune 509 posti in aula'**

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – Da domani attivate tribune per un totale di 509 posti in aula da cui è possibile votare e intervenire. In caso di presenza di un numero superiore di deputati sarà decisa in capigruppo una modalità diversa di votazione, eventualmente dunque con appello nominale. E' quanto emerge dalla riunione dei capigruppo della Camera.