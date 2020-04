Coronavirus: Cdm alle 21.30 (C)

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri è convocato per questa sera alle 21.30. Sul tavolo il dl che proroga l'entrata in vigore della riforma sulle intercettazioni, introduce una stretta sulle scarcerazioni e le regole sulla privacy per l'uso della App Immuni, per il tracciamento dei contatti in funzione anti contagio.