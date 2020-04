Coronavirus: Di Battista, 'Conte si sta comportando da uomo di Stato'**

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – "Per me Conte è veramente una persona perbene, si sta comportando come un uomo di Stato. Gliel’ho anche detto e scritto. Tra l’altro sta ricevendo degli attacchi sguaiati in un momento in cui concordo sull’unità". Lo ha detto Alessandro Di Battista a 'Stasera Italia', in onda questa sera alle ore 20.30 su Retequattro.