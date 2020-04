Coronavirus: Speranza, 'bello poter dire 'tutto finito' ma non è ancora così'

Roma, 29 apr.(Adnkronos) – "Siamo ancora dentro l'epidemia sarebbe bello poter dire che siamo già in una fase totalmente nuova, che è tutto finito ma non sarebbe corretto. Il governo ha il compito di dire la verità. Dobbiamo ripartire ma con grande prudenza e cautela per non vanificare tutto quello che abbiamo fatto fin qui". Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, al Tg1.