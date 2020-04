Migranti: Alarm Phone, '62 persone in pericolo, Malta non risponde al telefono'

Palermo, 29 apr. (Adnkronos) – "Sessantadue persone in pericolo! Durante la notte siamo stati chiamati da una barca in pericolo in fuga dalla #Libia, con 13 donne e 6 bambini. Erano nella zona SAR Maltese. Per tutta la notte abbiamo cercato di telefonare a @Armed_Forces_MT ma non rispondono al telefono e alle mail". E' l'allarme lanciato su Twitter da Alarm Phone. "Abbiamo perso contatto con le persone in pericolo alle 04.22, quando dicevano di imbarcare acqua- si legge in un altro tweet -Cercare e soccorrere queste persone è responsabilità dell’UE, della @guardiacostiera e di @Armed_Forces_MT".

Non lasciatele morire in mare, come avete fatto due settimane fa!