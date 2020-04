Sicilia: governo ko a primo emendamento, in finanziaria passa norma Pd

Palermo, 29 apr. (Adnkronos) – Maggioranza e governo battuti al primo vota d'Aula su un emendamento del Pd che ha portato da 4 a 5 milioni di euro il contributo per l'Oasi di Troina. Le risorse sono prese dai fondi per il turismo. Caos per le votazioni – palesi – a causa della necessità di garantire le misure di distanziamento previste dall'Ars.