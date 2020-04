Bce: tassi fermi ma pronti ad aumentare acquisti anti-pandemia

Roma, 30 apr. – (Adnkronos) – Il Comitato direttivo della Bce ha deciso di tenere fermi i tassi e ha confermato il maxi-programma di acquisti (Pepp) da 750 miliardi varato in risposta alla pandemia di coronavirus, che sarà condotto "in maniera flessibile" sia per la durata, che per il tipo di titoli e per i paesi coinvolti. Ma – "se necessario e per tutto il tempo richiesto" – la Bce è anche pronta ad aumentare le dimensioni di questo programma, oltre ad essere "pronta nel caso ad aggiustare tutti i suoi strumenti" per adattarsi allo scenario di inflazione. Lo si legge nel documento conclusivo della riunione del Consiglio, appena diffuso.