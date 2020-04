Coronavirus: Alfieri (Pd), 'se Renzi vuole lasciare maggioranza sia prudente'

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Al Senato ho ascoltato le parole molto dure rivolte a Conte da Matteo Renzi. Con l’affondo finale: … ho contribuito a creare questo governo per non dare pieni poteri a Salvini, non per darli a lei … Ecco, se Renzi volesse costruirsi una via d’uscita dalla maggioranza, consiglierei maggiore prudenza”. Lo scrive su Facebook il senatore Pd e coordinatore dell’area Lotti-Guerini, Alessandro Alfieri.

“Vedo anch’io -aggiunge- misure da semplificare e aspetti da migliorare, a partire dal coinvolgimento del Parlamento nelle scelte più delicate. Ma dall’evidenziare queste criticità battendosi per correggerle, ad aprire una crisi al buio scommettendo che tanto la legislatura andrà avanti, c’è una distanza siderale. Dentro la quale si misura la capacità della classe dirigente di tenere insieme un Paese, anche chiedendo scusa a volte, anche ammettendo di non avere chiaro il percorso fin da subito e che probabilmente dovremo adattarlo".

"Gli italiani ci giudicheranno per come, insieme, abbiamo affrontato una crisi senza precedenti.

Vale per tutti. Servono -conclude Alfieri- umiltà e responsabilità. Non servono arroganza e avventurismo”.