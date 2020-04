Coronavirus: Conte, 'emergenza senza precedenti, rivedere modelli vita e sviluppo'

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – "Stiamo affrontando un'emergenza senza precedenti della storia della nostra Repubblica, una dura prova per tutte le democrazie avanzate colpite dalla pandemia" che ci ha "costretti e rivedere i modelli di vita, a ripensare il nostro modello di sviluppo. Sono giorni in cui c'è un vivace dibattito sulle decisione assunte, persino sulle modalità comunicative adottate. Ma la vivacità del dibattito" è un segno "di democrazia. La premessa è che il governo ha sempre compreso la gravità del momento". Così il premier Giuseppe Conte, nell'informativa in Aula alla Camera.