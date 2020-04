Coronavirus: Conte, 'in dl 25 mld sostegno a reddito e 15mld per imprese'

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – Nel prossimo decreto legge sono previsti "25 miliardi a sostegno del reddito e 15 miliardi per le imprese". Lo dice il premier Giuseppe Conte alla Camera. Sulle imprese, il premier spiega che è allo studio "una schema di finanziamento a fondo perduto" per quelle piccole mentre per le medio-grandi "si studia la possibilità dell'ingresso di Cassa Depositi e Prestiti nel capitale".