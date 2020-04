Coronavirus: Fontana, 'con fine emergenza Regioni riprendano proprie competenze'

Milano, 30 apr. (Adnkronos) – Durante l'emergenza coronavirus alla Regioni "sono state tolte molte prerogative decisionali. Le abbiamo accettate per senso di responsabilità, ma ora che non siamo più nell’emergenza bisogna tornare al riparto delle competenze stato e regioni". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un'intervista alla Stampa. Per esempio, fra le prerogative compresse Fontana cita "quando il ministero degli Interni ha detto che non potevamo istituire noi le zone rosse. Se guardo ciò che è stato fatto, il provvedimento giusto ed equilibrato è stato il primo che abbiamo preso, che infatti aveva la firma mia e del ministro Speranza".