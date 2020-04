Coronavirus: Gallera, '17.278 test sierologici, maggior parte cittadini non è immune'**

Milano, 30 apr. (Adnkronos) – In Lombardia sono stati eseguiti 17.278 test sierologici sui soggetti sottoposti a quarantena fiduciaria domiciliare e la grande maggioranza dei cittadini non è immune al virus. Lo fa sapere l'assessore della Lombardia al Welfare, Giulio Gallera.

"Dall'analisi dei primi esiti, effettuata dal prof. Fausto Baldanti del San Matteo di Pavia, sembra emergere che sono stati messi in quarantena molti più soggetti di quanti non siano entrati realmente in contatto con il virus. Le misure di contenimento messe in atto dalla Regione dunque sono state efficaci perché hanno permesso di proteggere, tempestivamente e indipendentemente dal tampone, i contatti stretti di coloro che avevano contratto la malattia".