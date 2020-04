Coronavirus: Gasparri, 'dopo ennesima scarcerazione Csm prenderà provvedimenti?'

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Ed ora, di fronte all’ennesima scarcerazione, quella di Carmelo Terranova, pericoloso boss condannato a tre ergastoli per omicidio, al quale è stato concesso il trasferimento ai domiciliari, il Csm continuerà a molestare il sottoscritto o si comincerà ad occupare di quella che sta diventando una pericolosa prassi, vigilando e prendendo provvedimenti nei confronti dei magistrati responsabili di queste gravissime scarcerazioni? E il presunto ministro Bonafede, che aveva annunciato verifiche, vuole dare un segnale immediato e deciso o aspetterà che le carceri siano vuote per far vedere che esiste?". Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

"I cittadini italiani sono sgomenti di fronte a quello che sta avvenendo e che noi continueremo a denunciare senza farci intimorire da nessuno, tantomeno dal Csm.

Si intervenga immediatamente – l'invito dell'esponente forzista – con soluzioni che prevedano la detenzione in sicurezza sanitaria ma all’interno degli istituti penitenziari. Chi è stato condannato per gravi reati non può per nessuna ragione tornare a casa e scontare tra le mura domestiche, in presenza di altre persone, la propria pena, vanificando tutto il lavoro costato sacrifici e in alcuni casi vite umane, oltre che umiliando la memoria delle vittime di questi feroci criminali”.