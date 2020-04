Coronavirus: Graffagnini (Anav Sicilia), ' per noi importante sicurezza dei viaggiatori' (2)

(Adnkronos) – Il protocollo aziendale "vuole supportare le aziende in questa fase con particolare attenzione alle misure richiamate dagli ultimi provvedimenti del Governo Nazionale e che attengono in particolare alle procedure di igienizzazione, disinfezione e sanificazione, alle misure di prevenzione e protezione per il personale viaggiante, al rispetto del distanziamento sociale a bordo del mezzo e nelle relative pertinenze, alla comunicazione e informazione all’utenza sul rispetto delle regole, tra le quali l’obbligo di indossare la mascherina nel rispetto della recentissima emanazione della circolare del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, n. 14916 del 29 aprile scorso, recante per oggetto “Indicazioni per la rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell’emergenza SARS-Cov-2”.