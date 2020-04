Coronavirus: Meloni, 'abbiamo una democrazia e una Costituzione sospesa' (2)

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – "Siamo in una situazione che non ha precedenti -aggiunge- che però dobbiamo saper gestire con le regole che ci siamo date. Quello che contesto a Giuseppe Conte è di aver ad un certo punto ritenuto che il potere che il che il Parlamento gli aveva conferito nei primissimi giorni dell'emergenza potesse andare avanti per mesi e mesi nei quali lui, arbitrariamente, decide, con non so bene chi, della libertà e dei diritti fondamentali di milioni di italiani". Ad esempio "l'utilizzo di termini" come relazione stabile, "serve a lasciare a Conte e a chi Conte decide il potere di vita e di morte sui diritti dei cittadini. Questa è una cosa distante anni luce dal nostro ordinamento".