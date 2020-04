Coronavirus: Zingaretti, 'maggioranza c'è, confronto con opposizione'

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – "Dobbiamo sconfiggere il virus, aiutare le imprese e sostenere il lavoro. Questo lo deve fare un governo che una maggioranza ce l'ha con un confronto con l'opposizione". Lo afferma il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in un'intervista al Tg1.

"Credo che questi elementi ci siano tutti -aggiunge- e debbano essere gli unici punti all'ordine del giorno. Quindi mi auguro che ci sia concordia per sconfiggere il virus, per sostenere le imprese, per creare lavoro ed essere vicini a chi soffre".