Coronavirus: Zingaretti, 'sì confronto governo-Regioni no polemiche'

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – "Siamo affrontando qualcosa che nel dopoguerra non era mai stato affrontato, molto complesso, con tanti temi inediti. Che ci sia un confronto" tra governo e Regioni "io lo trovo addirittura naturale, quello non va bene sono le polemiche". Lo afferma il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in un'intervista al Tg1.

"Quindi dobbiamo, a partire dal confronto, trovare poi insieme delle soluzioni. Quando le abbiamo trovate e abbiamo combattuto uniti, non a caso il virus sta calando".