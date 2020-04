Mafia: Ars, un minuto di silenzio per ricordare La Torre

Palermo, 30 apr. (Adnkronos) – Un minuto di silenzio all'Assemblea regionale siciliana, durante la maratona per l'approvazione della legge Finanziaria, per ricordare Pio La Torre, ucciso 38 anni fa dalla mafia a Palermo con Rosario Di Salvo. Il Presidente Gianfranco Miccichè ha interrotto la seduta per commemorare La Torre e le altre vittime della mafia.