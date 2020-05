Coronavirus: Ruffino (Fi), 'per andare in vacanza servono soldi non bonus'

Roma, 1 mag. (Adnkronos) – "Il bonus vacanza, se non è un altro degli impegni farlocchi di questo governo, va più che bene. Ma come fanno le famiglie per arrivare fino alle vacanze senza aver visto un centesimo dei soldi promessi dal governo? Le bollette da pagare ci sono, così come gli affitti. I 4,7 miliardi di euro promessi ai Comuni per il sostegno alle famiglie, dove sono?" Lo afferma Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia.