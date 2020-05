Coronavirus: Carrefour, mascherine a 0,50 euro in punti vendita diretti da lunedì

Milano, 2 mag. (Adnkronos) – Carrefour Italia comunica che "a partire da lunedì 4 maggio, nei propri punti vendita diretti, progressivamente in ogni regione in base alle disponibilità, sarà possibile acquistare le mascherine chirurgiche al prezzo di 0,50 euro, iva inclusa". Il gruppo "a fronte dell'ordinanza emessa dal commissario Arcuri per calmierare il prezzo delle mascherine chirurgiche, conferma il proprio impegno per il Paese e al servizio della comunità, anche alla partenza della fase 2".