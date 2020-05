Coronavirus: Dal Moro (Pd), 'depositati importanti emendamenti a dl liquidità'

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – "Oggi ho depistato 13 emendamenti a mia prima firma che intervengono su alcune parti rilevanti del dl Liquidità proponendo modifiche al decreto". Lo sottolinea Gianni Dal Moro del Pd.

Tra questi: "L’allungamento della durata del finanziamento (10 + 2), la partecipazione ai finanziamenti per le imprese in difficoltà che hanno dimostrato di essere regolari nelle ristrutturazioni nonché nei concordati di continuità, l’estensione delle garanzie al 100% per le imprese che accedono ai finanziamenti fino a 800 mila euro, la fissazione di un tetto massimo dei tassi di interesse, la definizione dei tempi di erogazione dei finanziamenti, il recupero delle perdite civilistiche nei bilanci delle imprese del 2020, la rinegoziazione dei finanziamenti già concessi dalle banche con un incremento fino al 50% e altri emendamenti preparati ascoltando il variegato mondo delle imprese, principalmente le piccole e le medie".

"Gli emendamenti che sono stati firmati dalla maggioranza dei deputati del Pd alla Camera hanno trovato l’adesione di tutte le componenti del partito e ora saranno sottoposti al vaglio delle commissioni e del Governo nello spirito della massima collaborazione.

L’obiettivo è comune, evitare che una grave crisi si trasformi in una depressione economica prolungata che metterebbe a rischio il tessuto produttivo del Paese con gravi ripercussioni sociali. L’obiettivo è fare presto e bene con un richiamo alle responsabilità di tutti e in tal senso gli emendamenti si ispirano".