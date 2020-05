Coronavirus, Fond. Sviluppo Sostenibile sostiene raccolta fondi Benessere Italia

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – La pandemia del nuovo coronavirus ha mostrato quanto possiamo essere vulnerabili e come ci sia bisogno di una maggiore solidarietà per superare questa grave crisi. Per questo la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile sostiene la cordata solidale promossa da Anci – Asi e Unicef Italia e coordinata dalla Cabina di Regia "Benessere Italia" organo della Presidenza del consiglio dei ministri il cui compito è anche quello di sostenere, potenziare e coordinare le politiche e le iniziative del Governo italiano per il Benessere Equo e Sostenibile (Bes).

“Abbiamo aderito a questa iniziativa perché siamo convinti che tutti, in questo momento di grave emergenza ci dobbiamo mobilitare per affrontare il presente e per individuare una strada sostenibile ed equa per ripartire.

Ogni sforzo messo in campo dovrà tendere a rendere le nostre società, i nostri sistemi sanitari, le nostre economie più resilienti nei confronti della pandemia attuale e delle sfide future”, ha detto Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile già Ministro dell'Ambiente dal 1996 al 2000.

"Siamo molto felici e commossi per la partnership che si è creata in occasione di questa raccolta fondi – dichiara la presidente della cabina di regia Benessere Italia della Presidenza del Consiglio, Filomena Maggino, membro della Task Force – Fare squadra nei momenti di emergenza è importante ma lo sarà ancora di più nel momento della ripartenza al fine di ricostruire ma soprattutto costruire un nuovo benessere davvero equo e sostenibile per il nostro Paese".