Coronavirus: Magoni, 'governo riconosca stato di crisi per settore turismo'

Milano, 2 mag. (Adnkronos) – "Il tempo dei proclami è finito: il governo deve riconoscere lo stato di crisi per il settore del turismo. La politica italiana deve dimostrare con fatti concreti se il turismo è davvero importante. Per la Lombardia è fondamentale". È questo il grido d'allarme di Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, ribadito nel corso della Commissione Turismo, che si fa portavoce delle notevoli difficoltà economiche che stanno attraversando in questo periodo albergatori, imprenditori del settore e in generale gli operatori lombardi del mondo del turismo. Una sollecitazione che nelle scorse ore l'assessore ha inviato anche al ministro Dario Franceschini.

"Il turismo genera il 13% del Pil nazionale, con un numero di addetti che supera il milione e credo per questo che come minimo il 13% delle risorse messe a disposizione dal governo dovrebbero essere riferite al turismo, sia in parte corrente che in investimenti".