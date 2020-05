Messina: da fuoco alle sterpaglie ma provoca incendio, denunciato un anziano a Vulcano

Palermo, 2 mag. (Adnkronos) (Ter/Adnkronos)

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo (Messina) hanno denunciato un 71enne ritenutoresponsabile del reato di incendio colposo. In particolare i militari sono intervenuti nella località Gelso dell’isola di Vulcano a causa di un vasto incendio che ha interessato oltre 15 ettari di terreni coltivati a vigneti, domato grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Messina, distaccamento di Lipari, con l’ausilio di due canadair, coadiuvati dai militari dell’Arma. Le successive indagini dei Carabinieri della Stazione di Vulcano hanno permesso di accertare che l’uomo aveva dato fuoco alle sterpaglie presenti nel terreno di proprietà, perdendone il controllo. L’incendio non ha provocato feriti, ma, oltre ai terreni coltivati a vitigni, ha danneggiato la rete di distribuzione dell’energia elettrica, ripristinata dai tecnici dopo qualche ora. L’uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.